Für einen guten Zweck

ProSieben MAXXStaffel 12Folge 8vom 03.11.2025
Folge 8: Für einen guten Zweck

21 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Der Erlös der heutigen Auktion wird für einen guten Zweck gespendet, weshalb sich die Käufer besonders großzügig zeigen. Außerdem: Brandi und Jarrod wollen endlich wieder wertvolle Ware abstauben.

