Storage Wars
Folge 1: Geldregen
22 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Heute will Darrell um jeden Preis seine Konkurrenten ausstechen. Er hat es auf ein Schließfach abgesehen, das 27.000 Dollar enthält. Indessen hofft Dave auf neue Antiquitäten und Barry Weiss wird Besitzer von altertümlichen Waffen.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC