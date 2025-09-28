Storage Wars
Folge 14: Szenenwechsel
21 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12
Heute sind die Bieter in Downtown, Los Angeles. Darrell will die Gelegenheit nutzen, um sich mit Dave zu messen. Jarrod und Brandi hoffen, mit einer mysteriösen Kiste das große Geschäft zu machen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC