Storage Wars
Folge 15: Unaufhaltsam
21 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Diesmal hat Darrell in Ontario seinen Sohn dabei, um ihm erste Lehrstunden in Sachen Auktionen zu erteilen. Indessen schmieden Jarrod und Brandi große Zukunftspläne und Barry landet einen Glückstreffer ...
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC