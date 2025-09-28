Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 18vom 28.09.2025
21 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12

Diesmal ist die Truppe in Westminster. Darrell ist zwar zahlungswillig, findet aber einfach nichts Passendes. Daves hingegen möchte in Autoteile investieren und Barry ist heute auf Expertenrat angewiesen.

