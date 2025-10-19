Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 4Folge 1vom 19.10.2025
22 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Die Käufer sind heiß auf die Auktion in Tustin. Jeff macht den billigsten Einkauf des Tages und ist überrascht, wie viel er aus seiner 5-Dollar-Investition herausholen kann. Indessen versuchen Barry und Kenny die Preise für Dave in die Höhe zu treiben, was diesen jedoch wenig beeindruckt.

