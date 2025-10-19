Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 4Folge 2vom 19.10.2025
22 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Die Käufer zieht es ins kalifornische Murietta. Auch Jeff Jared ist wieder dabei, ganz zum Missfallen manch anderer Besucher. Indessen entdecken Jarrod und Bradi einen interessanten Fund in ihrem Raum, der für großen Spaß sorgt. Barry freut sich derweil über wertvolle Stücke, die Jeff Jarod jedoch bei sich vergeblich sucht.

