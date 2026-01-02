Storage Wars
Folge 3: Schlechter Start
21 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Für Dave Hester könnte der Tag nicht schlimmer beginnen, als sein Anhänger einen Reifen verliert. Barry zweifelt derweil an seiner Kaufentscheidung und holt sich die Meinung von einer Expertin ein. Indessen sind sich Jarrod und Brandi bezüglich ihrer Investition nicht ganz einig, machen jedoch einen historischen Fund.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC