Schwer umkämpft

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 9vom 19.10.2025
Folge 9: Schwer umkämpft

21 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Mit dem "King of Palmdale" sollte man sich besser nicht anlegen: Dennoch kommt es im kalifornischen La Habra zwischen Ivy Calvin und Darrell zum Eklat. Währenddessen trifft Barry auf einen alten Bekannten.

ProSieben MAXX
