Storage Wars
Folge 9: Schwer umkämpft
21 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Mit dem "King of Palmdale" sollte man sich besser nicht anlegen: Dennoch kommt es im kalifornischen La Habra zwischen Ivy Calvin und Darrell zum Eklat. Währenddessen trifft Barry auf einen alten Bekannten.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC