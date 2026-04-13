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StoryZoo Abenteuer: Abenteuer im Blumenpark - Traubenhyazinthe

ORF KidsStaffel 1Folge 63vom 13.04.2026
StoryZoo Abenteuer: Abenteuer im Blumenpark - Traubenhyazinthe

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StoryZoo Abenteuer

Folge 63: StoryZoo Abenteuer: Abenteuer im Blumenpark - Traubenhyazinthe

12 Min.Folge vom 13.04.2026

Heute schenkt der Bär Bax dem Affen Toby und Papagei Pepper eine Blumenzwiebel, aus der eine blaue Blume heranwachsen soll. Die schöne Pflanze trägt den Namen Traubenhyazinthe. Bildquelle: ORF/STORYZOO

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