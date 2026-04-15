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StoryZoo Abenteuer

StoryZoo Abenteuer: Abenteuer im Weltraum - Mond

ORF KidsStaffel 1Folge 65vom 15.04.2026
StoryZoo Abenteuer: Abenteuer im Weltraum - Mond

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Folge 65: StoryZoo Abenteuer: Abenteuer im Weltraum - Mond

12 Min.Folge vom 15.04.2026

Toby, Bax und Pepper betrachten den Mond aus dem Weltraum. Was sind das für Flecken auf dem Mond? Und wie groß ist der Mond und wie lange dauert die Reise dorthin? Bildquelle: ORF/STORYZOO

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