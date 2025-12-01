Stromberg
Folge 1: Herr Becker
27 Min.
Für Stromberg sind harte Zeiten angebrochen: Durch die Umstrukturierung in der CAPITOL-Versicherung soll er dem jungen Herrn Becker unterstellt werden. Damit ist er nunmehr nur noch stellvertretender Leiter der Schadensregulierung, was ihn allerdings nicht davon abhält, den Laden weiterhin auf seine Art zu führen. Eines Tages tauchen seine Frau und sein an Alzheimer erkrankter Schwiegervater im Büro auf - ausgerechnet als Herr Becker sich der Abteilung vorstellen will.
Stromberg
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2004
