Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stromberg

Tag der offenen Tür

BanijayStaffel 2Folge 10
Tag der offenen Tür

Tag der offenen TürJetzt kostenlos streamen

Stromberg

Folge 10: Tag der offenen Tür

29 Min.

Nachdem Stromberg ins Archiv versetzt wird, versucht er, seine ehemaligen Mitarbeiter von einer Petition für seine Rückkehr zu überzeugen - mit wenig Erfolg. Zum Glück hat Stromberg noch ein zweites Eisen im Feuer: Herrn Pöhlmann. Beim bevorstehenden "Tag der offenen Tür" ist der Eventmanager für das Programm zuständig. Stromberg setzt alles daran, Herrn Pöhlmann von seinem enormen Bekanntheitsgrad zu überzeugen, den er durch seine Fernsehpräsenz mittlerweile erreicht hat ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Stromberg
Banijay
Stromberg

Stromberg

Alle 5 Staffeln und Folgen