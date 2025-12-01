Zum Inhalt springenBarrierefrei
BanijayStaffel 2Folge 4
Folge 4: Badminton

28 Min.

Stromberg ist von zu Hause ausgezogen und versucht, seine etwas eingerosteten Flirtfähigkeiten wieder aufzupolieren. Ernie soll derweil auf Anweisung von Herrn Becker zukünftig eine eigene Arbeitsgruppe leiten. Stromberg hält dies natürlich für Blödsinn und Becker für eindeutig schwul. Mit dieser Erkenntnis hält er auch beim Betriebssport Badminton nicht hinterm Berg. Dort trifft er die attraktive Alex, doch leider ist die gegenseitige Sympathie nicht von langer Dauer ...

Banijay
