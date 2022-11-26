Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Laibhaftig Lecker

sixxStaffel 11Folge 15vom 26.11.2022
Laibhaftig Lecker

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 15: Laibhaftig Lecker

25 Min.Folge vom 26.11.2022Ab 6

Enie van de Meiklokjes sorgt mit drei leckeren Rezepten für jede Menge Abwechslung im Brotkorb: Neben einem zarten Süßkartoffel-Zupfbrot mit Zimt und Muskat backt Enie herzhafte Beugerl mit Röstzwiebelkruste. Gemeinsam mit ihrem heutigen Gast Detlef Soost zaubert Enie außerdem ein köstliches Eiweißbrot mit Haferflocken und vielen Körnern.

