Das dicke Ende

sixxStaffel 2Folge 30
Folge 30: Das dicke Ende

25 Min.Ab 6

Enie zaubert heute in ihrer weihnachtlichen Backstube ein köstliches Stollen-Trifle mit Glühwein-Zwetschgen. Wer an Silvester nicht mit leeren Händen vor seinen Partygästen stehen möchte, der backt am besten Enies deftige Glückskekse nach. Zu Gast im Studio ist der Münchner Moderdesigner Marcel Ostertag.

sixx
