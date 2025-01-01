Sweet and Easy - Enie backt
Folge 18: Erntebackfest
24 Min.Ab 6
Der Herbst ist die beste Zeit, um sich und seine Liebsten mit Köstlichkeiten aus dem warmen Backofen zu verwöhnen. Enie läutet mit dem Erntebackfest die Saison ein und serviert den besten Apfelcrumble der Welt und einen herzhaft-süßen Zwiebelkuchen mit Birnen, Gorgonzola und Walnüssen. Zu Gast im Studio ist Back-Expertin Sandra Zink, die Mini-Pflaumen-Kuchen zubereitet.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen