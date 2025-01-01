Sweet and Easy - Enie backt
Folge 25: Alles aufs Brot
25 Min.Ab 6
Enie zaubert heute die perfekte Brotzeit: Es gibt üppig belegte Eiweißbrotschnitten und Enies Brötchen-Allerlei, ein süßes Brot-Rad mit allerhand Dekoration. Studiogast Philipp Wirthensohn serviert Kartoffelbrot mit passendem Dip.
Sweet and Easy - Enie backt
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
