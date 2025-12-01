Fröhliche Weihnacht überallJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 28: Fröhliche Weihnacht überall
24 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 6
Kalorien? Egal, denn es weihnachtet sehr und in der gemütlichen Zeit kann man sich die ein oder andere süße Sünde guten Gewinnes gönnen. Enie fährt heute mit einer Biskuitrolle mit Schoko-Buttercreme-Füllung (Buche de Noel) auf. Danach kommen Gingerbread-People auf den weihnachtlich dekorierten Tisch. Expertin Isabell Buße zeigt uns, wie Cranberry-Stollen-Weihnachtscupcakes gelingen.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen