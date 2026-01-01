Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

sixxStaffel 2Folge 20
Folge 20: Alles Käse

25 Min.Ab 6

Heute steht bei Enie alles im Zeichen von Käse! Sie verrät uns, welche Käsesorte sie am liebsten isst und macht daraus im Nu ein herzhaftes Käsesoufflé. Außerdem gibt's Käselollis, die jeder Party das besondere Etwas verleihen. Zu Gast im Studio ist Stacey Horn, die für den nötigen Zuckerpegel sorgt - sie bereitet Espresso-Chocolate-Cheesecake-Schnitten zu.

