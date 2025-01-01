Sweet and Easy - Enie backt
Folge 17: O'backt is!
24 Min.Ab 6
Inspiriert vom Münchner Oktoberfest kommen heute recht zünftige Gerichte auf den Tisch: fesche Brezel-Parade mit Tomaten-Obatzda, sowie ein herzhafter Kaiserschmarrn. Zu Gast im Studio ist Krapfen-Königin Veronique Witzigmann.
Weitere Folgen in Staffel 2
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen