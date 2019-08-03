Zum Inhalt springenBarrierefrei
Käsige Aussichten

sixxStaffel 8Folge 15vom 03.08.2019
25 Min.Folge vom 03.08.2019Ab 6

Bei Enie van de Meiklokjes dreht sich heute alles um eine ganz spezielle Zutat: Käse. Damit zaubert sie nicht nur deftige Leckerbissen, sondern auch süße Verführungen. Los geht's mit kleinen Käsemuffins mit Mohn und Feigen. Anschließend zeigt Enie, wie man schnell und einfach einen gebackenen Brie in Blätterteig zubereitet. Als Nachspeise gibt es zum Abschluss einen Melonen-Cheesecake mit süßen Himbeeren.

