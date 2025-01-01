Sweet and Easy - Enie backt
Folge 1: Einen an der Waffel!
25 Min.Ab 6
Egal ob rund, eckig, herzhaft oder süß: Bei Enie dreht sich heute alles um einzigartige Waffelkreationen. Auf ihrem Hausboot zaubert sie u. a. ein leckeres Waffelsandwich mit fruchtiger Erdbeersoße und Vanilleeis sowie fluffige Waffeln mit Bacon und Ahornsirup. Je ausgefallener die Kombination, desto besser. Außerdem verrät sie Moderator und Instagram-Star Riccardo Simonetti, wie man die angesagten Bubble Waffeln ganz einfach selbst zubereiten kann.
