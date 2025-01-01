Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Süßes trifft Saures

sixx Staffel 8 Folge 14
Süßes trifft Saures

Folge 14: Süßes trifft Saures

25 Min. Ab 6

Egal ob süß oder sauer - Enie van de Meiklokjes weiß genau, wie man schnell und einfach leckere Spezialitäten auf den Tisch zaubert. Zu ihren süßsauren Zitruspäckchen gibt es eine köstliche Mascarpone-Creme. Eine süße Vanillecreme-Tarte wird hingegen mit Rhabarber verfeinert. Außerdem begrüßt Enie heute Meister-Konditorin Lea Zapf. Gemeinsam backen sie kleine Zitronenküchlein mit einer süßen Himbeersahne.

