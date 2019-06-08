Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Geil Grillen

sixxStaffel 8Folge 7vom 08.06.2019
Geil Grillen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 7: Geil Grillen

25 Min.Folge vom 08.06.2019Ab 6

Enie genießt die warmen Sommertage in der Natur und zaubert leckeres Gebäck vom Grill: Pan con Tomate ist ein knuspriges Brot mit feinem Olivenöl und pürierten Tomaten, das sich ebenso als Beilage eignet. Auch Süßes lässt sich schnell und einfach auf dem Grill zubereiten. Neben Pfirsichen im Speckmantel tischt Enie ihrem Gast, dem Berliner Koch Stefan Eggert, gegrillte Eiswaffeln gefüllt mit Marshmallows auf. Gemeinsam grillen sie außerdem eine Pizza mit Gemüse und Lammfleisch.

