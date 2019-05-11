Sweet and Easy - Enie backt
Folge 3: Ofenlos glücklich
25 Min.Folge vom 11.05.2019Ab 6
Enie van de Meiklokjes beweist, dass man auch ohne Ofen schnelle und einfache Köstlichkeiten backen kann. Sie zaubert u. a. eine Blitz-Torte mit Mango und Mascarpone sowie einen Eis-Beeren-Crumble. Außerdem gibt Enie ein paar Snack-Kreationen zum Besten: Zu herzhaften Sandwiches mit Käse und Schinken serviert sie als Nachspeise leckere Pfannkuchen-Obst-Spieße. Auch eine sommerliche Blumenkranz-Deko ist schnell gemacht und versprüht eine angenehme Atmosphäre.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen