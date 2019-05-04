Sweet and Easy - Enie backt
Folge 2: Süße Grüße
24 Min.Folge vom 04.05.2019Ab 6
Passend zum Muttertag hat sich Enie etwas ganz Besonderes überlegt: Gemeinsam mit ihrem Gast Martin Wittwer, einem Konditor aus Berlin, backt sie einen sensationellen Naked Cake mit Erdbeeren, Rucola-Pesto und einer weißen Ganache. Außerdem zaubert sie einen saftigen Eierlikör-Gugelhupf, den garantiert jede Mutter liebt. Oben drauf gibt's zudem noch köstliche Himbeerschnitten.
Sweet and Easy - Enie backt
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen