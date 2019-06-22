Sweet and Easy - Enie backt
Folge 9: EISigartig
24 Min.Folge vom 22.06.2019Ab 6
Enie van de Meiklokjes besucht Denise Alberts in deren Eismanufaktur in Berlin. Hier gibt es Eis am Stiel in jeder erdenklichen Variante. Enie testet die Sorten Himbeer-Zitrone und Erdbeer-Joghurt. Außerdem stellt sie neben ihren eigenen Eis-Kreationen einen außergewöhnlichen Trend aus Asien vor: Rolleis.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen