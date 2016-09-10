Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Brot-Zeit

sixxStaffel 1Folge 11vom 10.09.2016
Brot-Zeit

Folge 11: Brot-Zeit

23 Min.Folge vom 10.09.2016Ab 6

Heute dreht sich alles um ein sehr beliebtes Lebensmittel der Deutschen, dem Brot. Enie backt ein leckeres Süßkartoffelbrot und wir schauen währenddessen wie Roggenmischbrot hergestellt wird und was in ihm steckt. Bildrechte:sixx/Pflug,Claudius.

