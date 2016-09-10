Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 11: Brot-Zeit
23 Min.Folge vom 10.09.2016Ab 6
Heute dreht sich alles um ein sehr beliebtes Lebensmittel der Deutschen, dem Brot. Enie backt ein leckeres Süßkartoffelbrot und wir schauen währenddessen wie Roggenmischbrot hergestellt wird und was in ihm steckt. Bildrechte:sixx/Pflug,Claudius.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx