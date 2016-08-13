Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 7: Kekse
23 Min.Folge vom 13.08.2016Ab 6
Enie backt heute ihre kunterbunten Konfetti-Kekse, die nicht nur lustig aussehen, sondern auch superkeksig schmecken. Unterdessen forschen wir nach, wie eigentlich der Prinz auf den legendären Prinzenrollenkeks kommt, wie einer beliebtesten Kekse der Deutschen - der Cookie - erfunden wurde und zeigen außerdem, wie man den perfekten Keks macht. Und wir sind dabei, wenn zwei Jungs aus Baden-Württemberg den größten Schokoladenkeks der Welt bauen.
Alle Staffeln im Überblick
Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-8: sixx & © Season 1, Season 3: SIXX