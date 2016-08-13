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Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Kekse

sixxFolge 7vom 13.08.2016
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Folge 7: Kekse

23 Min.Folge vom 13.08.2016Ab 6

Enie backt heute ihre kunterbunten Konfetti-Kekse, die nicht nur lustig aussehen, sondern auch superkeksig schmecken. Unterdessen forschen wir nach, wie eigentlich der Prinz auf den legendären Prinzenrollenkeks kommt, wie einer beliebtesten Kekse der Deutschen - der Cookie - erfunden wurde und zeigen außerdem, wie man den perfekten Keks macht. Und wir sind dabei, wenn zwei Jungs aus Baden-Württemberg den größten Schokoladenkeks der Welt bauen.

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