Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 13: Nudelgenuss
24 Min.Folge vom 24.09.2016Ab 6
Es ist das Lieblingsgericht der Deutschen - die Pasta! Deshalb widmen wir uns in der heutigen Sendung einmal ausgiebig der italienischen Teigware. Enie backt ihre herzhaften Spaghetti-Carbonara-Muffins, unterdessen schauen wir wo die beste Pasta der Welt hergestellt wird und was sie so besonders macht. Wir überprüfen die gängigsten Mythen rund um die Nudel: Macht sie tatsächlich dick? Halten ungekochte Nudeln wirklich ewig?
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Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-8: sixx & © Season 1, Season 3: SIXX