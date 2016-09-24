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Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Nudelgenuss

sixxFolge 13vom 24.09.2016
Nudelgenuss

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Folge 13: Nudelgenuss

24 Min.Folge vom 24.09.2016Ab 6

Es ist das Lieblingsgericht der Deutschen - die Pasta! Deshalb widmen wir uns in der heutigen Sendung einmal ausgiebig der italienischen Teigware. Enie backt ihre herzhaften Spaghetti-Carbonara-Muffins, unterdessen schauen wir wo die beste Pasta der Welt hergestellt wird und was sie so besonders macht. Wir überprüfen die gängigsten Mythen rund um die Nudel: Macht sie tatsächlich dick? Halten ungekochte Nudeln wirklich ewig?

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