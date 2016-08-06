Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Erdbeere

sixxStaffel 1Folge 6vom 06.08.2016
Erdbeere

ErdbeereJetzt kostenlos streamen

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Folge 6: Erdbeere

23 Min.Folge vom 06.08.2016Ab 6

Heute dreht sich alles um Deutschlands beliebteste Frucht - die Erdbeere. Enie backt heute einen Evergreen unter den Kuchen - den gedeckten Erdbeer-Butterkuchen. Außerdem besuchen wir den Erfinder der weißen Erdbeeren in den Niederlanden und lassen uns zeigen, wie die besondere Frucht entstanden ist. Wir reisen wir zum angeblich teuersten Obstladen der Welt, wo perfekt aussehende Erdbeeren ein kleines Vermögen kosten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sweet & Easy - Das Foodmagazin
sixx
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Alle 5 Staffeln und Folgen