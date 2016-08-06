Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 6: Erdbeere
23 Min.Folge vom 06.08.2016Ab 6
Heute dreht sich alles um Deutschlands beliebteste Frucht - die Erdbeere. Enie backt heute einen Evergreen unter den Kuchen - den gedeckten Erdbeer-Butterkuchen. Außerdem besuchen wir den Erfinder der weißen Erdbeeren in den Niederlanden und lassen uns zeigen, wie die besondere Frucht entstanden ist. Wir reisen wir zum angeblich teuersten Obstladen der Welt, wo perfekt aussehende Erdbeeren ein kleines Vermögen kosten.
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Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: sixx & © Season 3: SIXX & © Season 3: Videorechte: sixx, Bildrechte: sixx/Pflug, Claudius