taff

Chicago Madness (3)

ProSiebenFolge vom 17.06.2020
Chicago Madness (3)

Chicago Madness (3)Jetzt kostenlos streamen

taff

Folge vom 17.06.2020: Chicago Madness (3)

22 Min.Folge vom 17.06.2020Ab 12

Chicago ist mit knapp drei Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt der USA. Über 50 Millionen Touristen verschlägt es jährlich hierher. Doch in den letzten Jahren hat sich die Mega-City vor allem durch die höchste Kriminalitätsrate der USA einen Namen gemacht. "taff" trifft Menschen, die diese Super-City trotz des schlechten Rufs lieben, hier den Durchbruch ihres Lebens hatten oder sogar hierher auswandern. Und: Testtouristen Mallorca

