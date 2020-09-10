Zum Inhalt springenBarrierefrei
taff

Die Salonretter (4)

ProSieben
Die Salonretter (4)

Die Salonretter (4)Jetzt kostenlos streamen

taff

Folge vom 10.09.2020: Die Salonretter (4)

Folge vom 10.09.2020

Salon-Inhaberin Nicole weiß nicht weiter: Während des Lockdowns hat sie acht Wochen lang keinen Cent verdient, konnte die Miete und das Gehalt nicht zahlen, musste sich Geld leihen und 9.000 Euro aus dem Corona-Rettungsschirm beantragen. Ohne finanzielle Rücklagen kämpft die Friseurin seit Beginn der Krise mit ihrem Salon ums Überleben. Und: Corona-Hilfen für Promis. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

