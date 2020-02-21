Geordie Girls Go Germany (4)Jetzt kostenlos streamen
taff
Folge vom 21.02.2020: Geordie Girls Go Germany (4)
29 Min.Folge vom 21.02.2020Ab 12
Sie tragen knappe Outfits, feiern die Nächte durch und trinken gern mal einen über den Durst: Die sexy Party-Mädels aus dem englischen Newcastle sind immer für einen Lacher gut. Doch amüsieren sich die britischen Mädels auch in und über Deutschland? "taff" begleitet die flippigen Geordie Girls auf ihrem Deutschland-Trip und zu ihren Gastfamilien: Es wird gefeiert, geshoppt und vielleicht auch etwas gestresst. Und: Anti-Hangover-Mittel / Sneakerdesigner der Stars
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
Enthält Produktplatzierungen