Großpackungen: Schnäppchen oder Mogelei?Jetzt kostenlos streamen
taff
Folge vom 14.04.2026: Großpackungen: Schnäppchen oder Mogelei?
45 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Sieh dir jetzt die ganze Folge "taff" vom 14. April kostenlos online an. Themen u.a.: Weniger Geld bei Krankheit? / Weißes Haus vs. Vatikan / Die beste Schule der Welt / Großpackungen: Schnäppchen oder Mogelei? / Leben mit dem Prader-Willi-Syndrom
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Nachrichten
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: ProSieben