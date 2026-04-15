Handysucht: Wann wird Bildschirmzeit zum Problem?Jetzt kostenlos streamen
taff
Folge vom 15.04.2026: Handysucht: Wann wird Bildschirmzeit zum Problem?
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Sieh dir jetzt die ganze Folge "taff" vom 15.April kostenlos online an. Themen u.a.: 100 Jahre Lufthansa / Wal Timmy Update / Handysucht: Wann ist die Bildschirmzeit problematisch? / Ube-Food-Festival in New York / KI versus Kinder: Wer weiß es besser?
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Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Nachrichten
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: ProSieben