Tage, die es nicht gab (1/8)Jetzt kostenlos streamen
Tage, die es nicht gab
Folge 1: Tage, die es nicht gab (1/8)
Vier Frauen, eine Freundschaft und ein Geheimnis, das alles zu zerstören droht und ihre Freundschaft auf eine harte Probe stellt. Die vier Freundinnen Miriam, Doris, Inès und Christiane sind seit ihrer Schulzeit im traditionsreichen "Sophianum" eng miteinander verbunden. Doch ihre Freundschaft gründet auf mehr als gemeinsamen Erinnerungen – sie teilen ein dunkles Geheimnis. Als ein Ermittlerduo aus Wien in das idyllische Zollberg kommt, um einen Todesfall neu aufzurollen, gerät das ruhige Leben der vier Frauen ins Wanken. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam Hintz) Diana Amft (Doris Hauke) Jasmin Gerat (Inès Lemarchal) Franziska Hackl (Christiane Boj) Sissy Höfferer (Elfriede Grünberger) Tobias Resch (Leodolter) Andreas Lust (Joachim Hintz) Stefan Pohl (Filip Boj) Wanja Mues (Etienne Lemarchal) Rick Kavanian (Sebastian Gerlinder-Hauke) Etienne Halsdorf (Olivier Lemarchal) Niobe Eckert (Sarah Hauke) Jutta Speidel (Berta Hauke) Harald Krassnitzer (Paul Paulitz) Regie: Anna-Katharina Maier Drehbuch: Mischa Zickler Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
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