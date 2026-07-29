Tage, die es nicht gab (4/8)Jetzt kostenlos streamen
Tage, die es nicht gab
Folge 4: Tage, die es nicht gab (4/8)
Die Vergangenheit der vier Freundinnen bricht mit voller Wucht in ihr Leben zurück. Besonders Miriam leidet unter den Folgen ihrer Schulzeit, während ihr eskalierender Sorgerechtsstreit mit Joachim sie an ihre Grenzen bringt. Doris stellt sich endlich ihrer kontrollierenden Mutter Berta entgegen. Inès versucht verzweifelt, das rätselhafte Verschwinden von Etienne zu begreifen, und Christiane gerät gemeinsam mit Philipp immer stärker unter Verdacht der Ermittler. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam Hintz) Diana Amft (Doris Hauke) Jasmin Gerat (Inès Lemarchal) Franziska Hackl (Christiane Boj) Sissy Höfferer (Elfriede Grünberger) Tobias Resch (Leodolter) Andreas Lust (Joachim Hintz) Stefan Pohl (Filip Boj) Wanja Mues (Etienne Lemarchal) Rick Kavanian (Sebastian Gerlinder-Hauke) Etienne Halsdorf (Olivier Lemarchal) Niobe Eckert (Sarah Hauke) Jutta Speidel (Berta Hauke) Harald Krassnitzer (Paul Paulitz) Regie: Anna-Katharina Maier Drehbuch: Mischa Zickler Bildquelle: ORF/MR Film
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