Tage, die es nicht gab (6/8)Jetzt kostenlos streamen
Tage, die es nicht gab
Folge 6: Tage, die es nicht gab (6/8)
Die Situation spitzt sich weiter zu: Doris hält Miriam von einer schweren Fehlentscheidung ab, doch ob damit auch den Kindern geholfen ist, bleibt offen. Inès wird durch die wachsende Nähe zwischen Christiane und Olivier verunsichert, muss sich jedoch mit Etiennes überraschender Rückkehr auseinandersetzen. Während alte Konflikte wieder aufbrechen, gerät Miriam zunehmend unter Druck – durch neue Zweifel im Fall Paulitz, Joachims Verhalten und die wieder aufgenommenen Ermittlungen. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam Hintz) Diana Amft (Doris Hauke) Jasmin Gerat (Inès Lemarchal) Franziska Hackl (Christiane Boj) Sissy Höfferer (Elfriede Grünberger) Tobias Resch (Leodolter) Andreas Lust (Joachim Hintz) Stefan Pohl (Filip Boj) Wanja Mues (Etienne Lemarchal) Etienne Halsdorf (Olivier Lemarchal) Niobe Eckert (Sarah Hauke) Jutta Speidel (Berta Hauke) Harald Krassnitzer (Paul Paulitz) Regie: Mirjam Unger Drehbuch: Mischa Zickler Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
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