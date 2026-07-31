Tage, die es nicht gab (8/8)Jetzt kostenlos streamen
Tage, die es nicht gab
Folge 8: Tage, die es nicht gab (8/8)
Miriam und Joachim geraten endgültig an ihre Grenzen, während Inès und Etienne trotz Schuldgefühlen bei ihrer Entscheidung bleiben. Olivier findet bei Sarah Zuflucht, muss dafür aber sein Leben ordnen. Christiane und Philipp schaffen einen Neuanfang, doch nach Bertas Unfall erschüttert ein Geständnis Doris schwer. Gleichzeitig treiben Grünberger und Leodolter die Ermittlungen im Fall Paulitz voran. Als die Wahrheit greifbar scheint, deutet plötzlich alles auf ein weiteres verborgenes Geheimnis hin. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam Hintz) Diana Amft (Doris Hauke) Jasmin Gerat (Inès Lemarchal) Franziska Hackl (Christiane Boj) Sissy Höfferer (Elfriede Grünberger) Tobias Resch (Leodolter) Andreas Lust (Joachim Hintz) Stefan Pohl (Filip Boj) Wanja Mues (Etienne Lemarchal) Rick Kavanian (Sebastian Gerlinder-Hauke) Etienne Halsdorf (Olivier Lemarchal) Niobe Eckert (Sarah Hauke) Jutta Speidel (Berta Hauke) Harald Krassnitzer (Paul Paulitz) Regie: Mirjam Unger Drehbuch: Mischa Zickler Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
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