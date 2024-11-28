Rechts gewählt, links regiert: Werden die Wähler ignoriert?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 28.11.2024: Rechts gewählt, links regiert: Werden die Wähler ignoriert?
71 Min.Folge vom 28.11.2024
Die Gäste bei Michael Fleischhacker: Peter Hahne, Bestseller-Autor und ehemaliger TV-Moderator, Katharina Körber-Risak, Rechtsanwältin und Unternehmerin, Gebi Mair, Klubobmann der Tiroler Grünen und Laura Sachslehner, ehemalige Generalsekretärin der ÖVP und Landtagsabgeordnete in Wien.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0