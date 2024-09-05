Wahltriumph der AfD: Ist die Demokratie in Gefahr?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 05.09.2024: Wahltriumph der AfD: Ist die Demokratie in Gefahr?
99 Min.Folge vom 05.09.2024
Zu Gast bei Michael Fleischhacker: Gerald Markel, Politblogger und Unternehmer, Frauke Petry, AfD-Mitbegründerin, Harald Walser, ehemaliger Nationalratsabgeordneter der Grünen, Anna Schneider, "Welt"-Journalistin und Autorin sowie Michael Wolffsohn, deutscher Historiker.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0