Nach dem Kickl-Sieg: Der Wählerwille geschehe?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 03.10.2024: Nach dem Kickl-Sieg: Der Wählerwille geschehe?
77 Min.Folge vom 03.10.2024
Österreich hat gewählt. Und es gibt einen eindeutigen Gewinner. Ob die FPÖ allerdings Teil der neuen Regierung sein wird, steht in den Sternen, denn niemand will mit Parteichef Herbert Kickl zusammenarbeiten. Auch bei den übrigen Parteien hat das teils desaströse Wahlergebnis tiefe Spuren hinterlassen.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0