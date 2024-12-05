Kündigung unterm Christbaum: Politik pausiert, Wirtschaft verliert?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 05.12.2024: Kündigung unterm Christbaum: Politik pausiert, Wirtschaft verliert?
81 Min.Folge vom 05.12.2024
Zu Gast bei Michael Fleischacker: Barbara Teiber (SPÖ), Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten GPA, Arnold Schiefer, FPÖ-Abgeordneter und Top-Manager, Sabine Jungwirth, Unternehmerin und Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft sowie Franz Schellhorn, Ökonom und Direktor der Denkfabrik Agenda Austria.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0