Tausche Familie - Staffel 4 Folge 8Jetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 8: Tausche Familie - Staffel 4 Folge 8
Beim Familientausch zeigen Trucker Harald und Tochter Bianca Engagement. Sie versuchen kleinere Reparaturen im Haus zu erledigen und Harald organisiert weiters einen Installateur, der kostenlos die sanitären Missstände im Haus beseitigt. In Niederösterreich hat Francis Lane wieder einen seiner umjubelten Auftritte - doch ist der Applaus ehrlich gemeint? Mutter Therese blüht vollends auf, sie hat ihren Tauschsohn sofort in ihr Herz geschlossen, denn er vollbringt wahre handwerkliche Wunder, die ihr eigener Sohn nie zu Stande brächte. Weiters führt er sie zum Dorfheurigen aus und grillt der alten Dame das erste Paar Grillwürste ihres Lebens. Es tut sich also einiges bei der eher als Außenseiter behandelten Familie im Burgenland. Auf der Gegenseite gibt es nach einem "bejubelten" Auftritt von Francis Lane eine Diskussion um die Sinnhaftigkeit seines künstlerischen Schaffens. Tauschfrau Waltraud kann den Minikonzerten nämlich eigentlich gar nichts abgewinnen. Sie findet, dass sich Franz auf der Bühne lächerlich macht.
