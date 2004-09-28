Tausche Familie - Staffel 4 Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 5: Tausche Familie - Staffel 4 Folge 5
50 Min.Folge vom 28.09.2004Ab 6
Franz Possoth alias Francis Lane tauscht mit dem Trucker Harald Huber. Franz Possoth lebt seid seiner Geburt mit seiner Mutter in ihrem Haus im Burgenland. Franz glaubt von sich, der Gesandte von Elvis zu sein. Nach dem Tod von Elvis hat ihn ein kosmischer Splitter getroffen und seitdem versucht er sein Glück als Elvis Imitator - mehr recht als schlecht. Trucker Harald Huber nimmt zum Tausch seine 13-jährige Tochter Bianca mit. Harald ist ein bäriger Typ den so schnell nichts aus der Ruhe bringt. Die Brummer Frau Waltraud bleibt mit dem 10-jährigen Sohnemann Michael zu Hause - sie hasst nichts mehr als ungepflegte Menschen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tausche Familie
Alle 18 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4