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Tausche Familie

Tausche Familie - Staffel 4 Folge 14 - Special Elvis

ATVStaffel 4Folge 14vom 24.10.2004
Tausche Familie - Staffel 4 Folge 14 - Special Elvis

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Tausche Familie

Folge 14: Tausche Familie - Staffel 4 Folge 14 - Special Elvis

33 Min.Folge vom 24.10.2004Ab 6

Das Prinzip ist einfach: Zwei Familien, die unterschiedlicher nicht sein können, tauschen einfach für mehrere Tage ein Familienmitglied aus. Das könnten der Vater, die Mutter, ein oder mehrere Kinder sein. Und damit beginnt die Schwierigkeit: Wie geht das ausgetauschte Familienmitglied, welches alle Rechte und Pflichten seines Pendants übernehmen muss, mit den Gewohnheiten, Ticks, Eigenheiten oder auch Aufgaben wie Job, Schule oder Haushalt um?

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