Tausche Familie - Staffel 4 Folge 9
Tausche Familie
Folge 9: Tausche Familie - Staffel 4 Folge 9
Tauschmann Markus sieht nicht ein, dass der 16-jährige Sohn seiner Tauschfamilie einfach nicht arbeiten will, sondern den ganzen Tag Bier trinkend vor dem Fernseher verbringt. Gemeinsam mit ihm geht Markus die Stellenangebote durch und findet auch einen Job für Gerhard. Danach schüttet Tauschfrau Gabi Markus ihr Herz aus. Sie fühlt sich in ihrer Beziehung eingeengt und will am liebsten ausbrechen... Im Burgenland geht Birgit ihr Tauschmann Willi gehörig auf die Nerven. Er will einfach nicht aufhören zu reden. Im Gegenzug dazu findet der Urwiener immer mehr Gefallen an dem einfachen ruhigen Leben seiner Tauschfamilie. Die Kinder Simone und Lisa können nicht verstehen, warum Tauschsohn Domenic rechtsradikale Musik hört, wo er doch sonst so nett ist. Werden sie den kleinen Skinheadbuben bekehren können?
