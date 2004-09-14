Tausche Familie - Staffel 4 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 3: Tausche Familie - Staffel 4 Folge 3
André führt Thomas in ihre Welt ein - und dem Bauern scheint es zu gefallen. Nach reichlich Alkohol schießen Thomas die Hormone ein - er fängt an ein Mädchen zu befummeln und es endet mit einer Knutscherei - André ist entsetzt. Denn ansonst gibt sich der Bauer immer so bieder - so viel Scheinheiligkeit packt André gar nicht. Am nächsten Morgen nach dem Gelage gibt es das große Outing - Jochen erscheint normal ohne Frauenkleidung - die Überraschung ist groß und sorgt für viele Diskussionen. Thomas lässt es sich nicht nehmen und zeigt Jochen seine Heimat. Dabei erfährt er, dass Jochen ein riesiges Problem vor dem Altern hat... Renate hat sich schon ziemlich ans Stadtleben gewöhnt - und es weckt den Anschein, als ob sie jetzt erst richtig kapiert - was für ein Arbeitstier sie ist. Die Videobotschaft sorgt für Aufregung - Renate behauptet sie wurde gezwungen einen schwulen Porno zu schauen. Markus ist sauer und es kommt zum Eklat.
